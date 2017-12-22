Mehmet Hakan Atilla davası: Jüriden, ikinci günde de karar çıkmadı

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tek sanık olarak yargılandığı, aynı iddialarla tutuklanan İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab’ın itirafçı olmayı kabul ederek tanık statüsüne geçtiği davada karar aşamasında gelindi. Dün yemin ederek görevlerine başlayan jüri heyeti, toplantılarının ikinci gününde de ortak bir karara varamadı.Jüriden bugün de karar çıkmazsa bir sonraki duruşma 3 Ocak’ta yapılacak.

‘Fazla mesai’ talebi

Jüri dün 17.15’te yeniden bir araya geldi. 12 üye yine karara varamadı. Bugünkü müzakerelerden de karar çıkmazsa Noel tatili nedeniyle bir sonraki oturum en erken 3 Ocak’a kalacak.

Jüri üyeleri, dünkü müzakerelerin sonucunda yargıç Richard Berman’a, bugün 16:45’e kadar (TSİ ile 00:45) çalışıp çalışamayacaklarını sordu. Berman da, “İstediğiniz kadar çalışabilirsiniz” diye yanıt verdi.

Jürinin cuma günü için ‘fazla mesai’ talebi, tatil başlamadan kararı açıklamak istediğine yoruldu.

Jüri dava kapsamında gündeme gelen bir yasa maddesiyle ilgili olarak ayrıntılı bilgi de talep etti.

Suçlamalar

Atilla’ya yönelik suçlamalar şöyle: Maliye bakanlığı özelinde ABD’yi dolandırmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı delmek, bankacılık sisteminde sahtekarlık, Amerikan bankacılık sisteminde sahtekarlık, kara para aklama, yasa dışı işlere bilinçli olarak göz yummak.

Atilla bu suçların tamamından da bir ya da birkaçından da suçlu bulunabilir.

Oybirliği şart

ABD yasalarına göre ceza davası söz konusu olduğu için jürinin oybirliğiyle karar alması gerekiyor. Dolayısıyla 12 jüri üyesinden biri Atilla’yı suçsuz bulursa dava düşecek.

Jüri bölünürse yargıç biraz daha müzakere etmelerini isteyebilir. Yine sonuç çıkmazsa yargıç bu durumda da dava düşürebilir. Savcılık sonucu kabullenmezse davanın yeniden gördürebilmek için yargıcı ikna etmek zorunda.