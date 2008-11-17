Mehmet Gürhan'ın sarı basın kartı iptal

Deniz Feneri hükümlüsü Mehmet Gürhan'a verilen sarı basın kartı iptal edildi.



Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Almanya'daki “Deniz Feneri davası”nda “dolandırıcılık” suçundan hapis cezasına çarptırılan Mehmet Gürhan'ın basın kartının iptal edildiğini bildirdi.



Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Mehmet Gürhan'a sürekli basın kartı verilmemiştir. Anılanın 13 Mart 1989 tarihinden itibaren taşıdığı basın kartı da iptal edilmiştir” denildi.







