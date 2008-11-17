T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Gürhan'ın sarı basın kartı iptal

Deniz Feneri hükümlüsü Mehmet Gürhan'a verilen sarı basın kartı iptal edildi.

17 Kasım 2008 02:00

Deniz Feneri hükümlüsü Mehmet Gürhan'a verilen sarı basın kartı iptal edildi.

Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Almanya'daki “Deniz Feneri davası”nda “dolandırıcılık” suçundan hapis cezasına çarptırılan Mehmet Gürhan'ın basın kartının iptal edildiğini bildirdi.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Mehmet Gürhan'a sürekli basın kartı verilmemiştir. Anılanın 13 Mart 1989 tarihinden itibaren taşıdığı basın kartı da iptal edilmiştir” denildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24