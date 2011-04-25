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Kültür-Sanat

Mehmet Günsür, Hollywood güzelleriyle başrolde

Mehmet Günsür, Hollywood'un iki güzeli Jessica Biel ve Blake Lively'yle başrolü paylaşacak.

25 Nisan 2011 03:00

T24- Oyuncu Mehmet Günsür, Hollywood'un iki güzeli Jessica Biel ve Blake Lively'yle başrolü paylaşacak.




En son "Aşk Tesadüfleri Sever" ile kadınların kalbini çalan Mehmet Günsür, Hollywood kariyerine yeni bir film ekliyor.

2007'de "Dehşet Gecesi" adlı yapımda, Lolita filmiyle adını duyuran Dominique Swain'le kamera karşısına geçen oyuncu, çekimlerine yaz aylarında başlanacak olan "My Heart" isimli filmde ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in eski sevgilisi Jessica Biel'le başrolü paylaşacak.

Habertürk'ün haberine göre; Ameriken Silver Screen Entertainment ile Türk DGB Media'nın ortak yapımı olan My Heart'ta rol alacak ünlü isimler arasında "Gossi Girl" dizisiyle adını duyuran güzel oyuncu Blake Lively de bulunuyor.

Ünlü sanatçı Erkan Can'ın da rol alacağı My Heart, Facebook'ta başlayan ve modern bir Leyla ile Mecnun aşkına dönüşen gerçek bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyacak.

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