Mehmet Eymür serbest bırakıldı!

T24 - Faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Eymür, sabah saatlerinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adalet Sarayı'na getirildi.







Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel tarafından, yaklaşık 6 saat sorgulanan, Eymür, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.





Eymür'e yurt dışına çıkış yasağı



Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, talep doğrultusunda karar vererek, Eymür'e yurt dışına çıkış yasağı koydu.



Savcı tarafından serbest bırakılmasının ardından, beraberindekilerle birlikte özel bir otomobille adliyeden ayrılan Eymür, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



