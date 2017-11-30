Mehmet Ekici yine sakatlandı

Yıldız oyuncu en az 2 hafta yok

Bu sezon 3\'üncü kez sakatlandı

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe\'nin Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci turunda TFF 1\'inci Lig temsilcisi Adana Demirspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici\'nin adalesinde 2\'nci derece yırtık tespit edildi.

EN AZ 2 HAFTA YOK

Adana Demirspor maçının 2\'nci yarısında sakatlandığı için oyundan çıkan Mehmet Ekici\'nin MR\'ının çekildiği bildirildi. Yapılan kontrollerde 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sol bacak arka üst adalesinde 2\'nci derece yırtık belirlendiği kaydedildi. Tedavisine başlanan Mehmet Ekici, sarı-lacivertli ekibin Süper Lig\'de oynayacağı Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında forma giyemeyecek.

BU 3\'ÜNCÜ SAKATLIĞI...

31 Temmuz\'da Düzce kampında sakatlanan Mehmet Ekici yaklaşık 1.5 ay sonra sahalara dönmüştü. 14 Ekim\'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları öncesinde sakatlanan Ekici, 32 gün sonra tekrar takımdaki yerini almıştı. 29 Kasım\'da Adana Demirspor maçında sakatlanan Mehmet Ekici\'nin en az 2 hafta forma giymesi beklenmiyor.