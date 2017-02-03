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Spor

Mehmet Ekici: Fenerbahçe'ye imza atacağım

Ekici, hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi

03 Şubat 2017 18:11

Ara transfer döneminde hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Trabzonsporlu Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de oynayacağını söyledi.

Fanatik'in haberine göre, Mehmet Ekici artık hakkındaki iddialardan bıktığını söyleyerek, "Türkiye'de transfer dönemi açıkken hakkımda birçok yalan haber ortaya atıldı.

Bunlara gülüp geçtim. Şimdi ellerinde sadece Çin kozu kaldı, bu kez orayla ilgili iddialar ortaya atılıyor. Transfer dönemi bittiği için benimle ilgili yalan haberler de azalacaktır. 

Bu nedenle mutluyum. Bana verilen idman programını uygulamaya devam edeceğim. Benim kararım belli. 

Sezon sonunda söz verdiğim gibi Fenerbahçe'ye imza atacağım" ifadelerini kullandı.

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