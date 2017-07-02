Mehmet Ekici: Fenerbahçe için 6 ay futbol oynamamayı göze aldım

Geçen sezon ortasında Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gelmek isteyen ancak Karadeniz ekibinin transfere izin vermemesi ve oyuncuyu cezalandırması nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalan Mehmet Ekici, 6 ay futbol oynamamayı göze aldığını söyledi.

Önceki demeçlerinde Trabzonspor'da cezalı olarak kadro dışı bırakıldığı süreçte iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade eden Ekici, sarı-lacivertlilerde geçirdiği kamp sürecini de "Herkes çok iştahlı ve arzulu" sözleriyle yorumladı.

Fenerbahçe'nin Düzce'de gerçekleştirdiği Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri’nde konuşan Ekici, şunları kaydetti:

“Herkes çok iştahlı ve arzulu”

“İyi çalışıyoruz. Futbolcular olsun, hocalarımız olsun herkes iyi emek veriyor. Herkes çok iştahlı ve arzulu. İnşallah bu şekilde devam ederiz”

“Fenerbahçe’de olmak için 6 ay futbol oynamamayı göze aldım”

“Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. O yüzden de burada olmaktan gurur duyuyorum. Gerçekten çok zevk alıyorum. Bu yüzden burada olmak için 6 ay oynamamayı göze aldım”

“Elimden gelen her şeyi sağlamaya çalışacağım”

“Hayatta her zaman insanlar düşüş veya çıkış yaşayabiliyor. Maalesef ben de yaşadım. Önemli olan burada olmam, şu anı yaşamam ve mutlu şekilde önümüzdeki günleri veya yılları geçirmem. Geçmişte kalan geçmişte kalsın. Önüme bakıyorum. Elimden gelen her şeyi de sağlamaya çalışacağım”

“Kim olduğumu herkese göstermek istiyorum”

“Burada olmaktan keyif alıyorum, gurur duyuyorum. İyi çalışıyoruz. 27 Temmuz’da önemli bir maçımız var. O zamana kadar iyi hazırlayacağız kendimizi takım olarak. İnşallah benim açımdan da çok iyi gider. Biliyorum ki herkesin beklentisi yüksek. Stres kesinlikle yok, sadece heyecan var. Beklentilerin altında kalmak istemiyorum. Mehmet Ekici’nin kim olduğunu herkese göstermek istiyorum”

"Trabzonspor'da ekmek

yedim; başarılı olsunlar"

“3 güzel yıl geçirdim Trabzonspor’da, ekmek yedim. Çok teşekkür ediyorum. Orada çok güzel anılarım var, güzel sezonlarım var. Daha fazla onla ilgili düşünmedim. Trabzonspor inşallah büyük başarılar elde eder. Sonuçta orada ekmek yedim. Orada da oynadığım için mutluyum”

“İnşallah hepimizin istediği gibi iyi bir sezon geçiririz”

“Kendi hakkımda konuşmam yanlış olur. O yüzden ‘ben olsaydım şöyle olurdu ya da ben yoktum böyle oldu’ demem yanlış olur. İleri bakmamız gerek. Önümüzde güzel bir sezon var. İnşallah hepimizin istediği gibi iyi bir sezon geçiririz”

“Duran toplarda özel yeteneklerim var”

“Herkesin bildiği gibi duran toplarda özel yeteneklerim var. Her zaman üzerine koyarak gitmeye çalışıyorum. Şu an fazla görmeseniz de antrenmanlarda çok yoğun tempoda olduğumuz için duran toplarla ilgili fazla çalışamıyoruz. Daha zamanımız var. Tempo biraz düştüğünde duran toplarla ilgili daha çok çalışacağım”

“Valbuena ile oynamak her

zaman onur ve gurur verici”

“Onunla oynamak her zaman onur ve gurur verici. Valbuena olsun, ben olayım ya da diğerler takım arkadaşlarım olsun inşallah en iyi katkıları sağlayabiliriz. Tek hedefimiz bu”