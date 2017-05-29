Mehmet Dişli ve Mehmet Partigöç avukatları olmadıkları gerekçesiyle savunma yapmadı

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkındaki 'çatı dava'nın 6. duruşmasında Akıncı 4. Anajet Üs Komutanı eski Tuğgeneral Hakan Evrim, eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç ile eski Tümgeneral Mehmet Dişli avukatları ve hazır olmadıklarını öne sürerek savunma yapmadı.

Sanıkların savunma yapmama ifadesi üzerine mahkeme başkanı Oğuz Dik, yarından itibaren iddianamedeki sıralamaya göre tüm sanıkların savunma yapmalarını istediğini belirtti.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nca Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada, şu ana kadar darbenin beyin takımı olduğu iddia edilen Yurtta Sulh Konseyi’nin 11 üyesi dinlendi.

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Mahkeme Başkanı’nın savunmasını yapmasını istediği sıradaki sanıkların bazılarının da avukatlarının mahkemede olmaması üzerine bir süre duruşma başlamadı.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, mazeret bildirmeden duruşmaya gelmeyen Partigöç’ün avukatı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve gün boyu duruşmaya gelmemesi halinde barodan yeni avukat atanmasının istenmesine karar verdi.

Dik, Partigöç’ün müdafisinin savunmasının alınacağını bilmesine rağmen hazır olmadığını, gelmesi durumunda öğleden sonra savunmasının alınabileceğini söyledi.

Savunmaların alınmasına isim listesine göre devam edildiğini kaydeden Dik, bir sonraki sanığa savunma yapıp yapmayacağını sordu. Bir sonraki sanığın da savunması, avukatı huzurda hazır bulunmadığından alınamadı.

Hâkimden uyarı

Bazı sanıklar ise müdafi avukatının hazır bulunmasına rağmen 'hazır değilim' diyerek savunma yapmak istemedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Dik, "Bugünden sonra savunmasını yapmayan susma hakkını kullanmış olacak. Ben iddianameyi size 2 ay öncesinden tebliğ ettim. Beyanını alır çıkarız. Çocuk oyuncağı değil bu. Gelmeyen avukat hakkında da suç duyurusunda bulunacağız" diyerek uyarıda bulundu.

Dik, Baro tarafından görevlendirilen ve görevini yapmayan müdafiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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Yargılama esnasında zaman zaman salonunda gerilimlerde yaşandı.

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Şimdiye kadar Akın Öztürk, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ali Yazıcı, İlhan Talu, Fırat Alakuş gibi isimler savunmalarını yaptı.

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Özellikle bazı sanıkların lavaboya gidip gelirken şehit yakınlarının bulunduğu alana bakarak gülmesi ve dil çıkartması gerilimi daha da tırmandırdı.