“Mehmet Dişli nerede?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğu belirtilen Tümgeneral Mehmet Dişli tutuklu olmasına rağmen cezaevinde olmadığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin kardeşi Mehmet Dişli hakkında basında "tutuklu olmadığı"na dair haberler çıkmıştı.

Soru önergesi

Ağbaba’nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

1- 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olduğu bilinen Mehmet Dişli şu anda hangi cezaevinde bulunmaktadır?

2- Mehmet Dişli, tutuklu bulunduğu süre zarfında hastaneye sevk edilmiş midir? Herhangi bir sebeple cezaevi dışarısına çıkarılmış mıdır?

3- Mehmet Dişli hangi gün, nerede gözaltına alınmıştır?

4- Mehmet Dişli tutuklu bulunması gereken cezaevinde koğuşta mı hücrede mi kalmaktadır? Koğuşta kalıyor ise yanında hangi mahpuslar bulunmaktadır?

4- Basın yayın kuruluşlarında yer alan, Mehmet Dişli'nin tutuklanmasına rağmen hali hazırda cezaevinde olmadığı iddiası doğru mudur? “