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Spor

Mehmet Demirkol'dan 'şampiyonluk' sözleri: Galatasaray puan olarak önde ama...

"Heyecan verici oyunlar da oynuyorlar ama yeni bir takım, kadronun derinliği yok"

06 Kasım 2017 18:45

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'in 2017-18 sezonunda şampiyonluk adayının Beşiktaş olduğunu söyledi.

NTV Spor'da yayınlanan 'Spor Servisi' programında gündemi değerlendiren Demirkol, Galatasaray'ın ligin zirvesinde olduğunu ve heyecan verici bir futbol oynadığını; ancak sarı-kırmızılıların kadro derinliği olmadığını söyledi.

Mehmet Demirkol'un şampiyonluk yorumu şöyle:

"Kriz zamanında da aynı şeyi söylüyordum, 4 maçlık kazanamadıklarında da… Şu anda 1 numara Beşiktaş... Galatasaray puan olarak önde, kabul. Heyecan verici oyunlar da oynuyorlar. Yeni bir takım, kadronun derinliği yok. Şampiyonluğun 1 numaralı adayı hâlâ Beşiktaş."

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