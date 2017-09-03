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Spor

Mehmet Demirkol'dan kadro yorumu: Lucescu, birine 'Kadroyu sen yap' demiş

"Lucescu oyuncu psikolojisinden anlar, hayat memat maçına bu kadroyla çıkmaz"

03 Eylül 2017 02:45

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Türkiye A Milli Takımı'nın Ukrayna deplasmanında aldığı 2-0'lik yenilgiyi yorumladı. NTV Spor'da yayınlanan "90+" programında yorumlarını paylaşan Demirkol, "Mircea Lucescu, birine 'Kadroyu sen yap demiş" diye konuştu.

Rumen çalıştırıcının futbolcu psikolojisinden anladığını savunan Demirkol, "Lucescu böyle bir takımla hayat memat maçına çıkmaz, bu takımı başkası yapmış" yorumunda bulundu.

Demirkol'un NTV Spor'daki yorumlarının bir kısmı şöyle:

"Bu takımı tanıdığım, bildiğim Lucescu’nun yaptığını düşünmüyorum. Kadroyu başka biri yaptı herhalde. Lucescu, birine, “Kadroyu sen yap” demiş olabilir. Lucescu, oyuncu psikolojisinden anlar.

"Arkadaki 6'lının 4'ü, Vardar karşısında
perişan olan Fenerbahçe'de oynadılar

Arkadaki 6’lının 4’ü Vardar karşısında perişan olan Fenerbahçe’nin 4’lüsü. Geri kalan 2 oyuncu da 36 yaşındaki Emre, bu pozisyonda hiç oynayamayan Tolga...

Bu psikolojideki bir takımın başarılı olacağını düşünmek Lucescu’nun yapacağı bir iş değil. Geride pozisyonun hakkını verebilen tek futbolcu Emre Belözoğlu. Böyle bir takımla hayat memat maçına Lucescu çıkmaz, bu takımı başkası yapmış.

Lucescu’dan ‘Advoocatvari’ laflar duyabiliriz. “Bana yanlış anlatılmış, bu takım o kadar iyi değilmiş, bana yanlış anlattılar” diyebilir. Böyle şeyler derse şaşırmam çünkü bu benim bildiğim Lucescu için mantıksız. Bunu Aykut Kocaman yapmaz.

Kaç tane Konoplyanka kaç tane Yarmolenko vardı sahada bilmiyorum. Adamlar her yerdeydi. 

Emre ya da Hakan, Cengiz'i kaçıracak. Ya da Cenk'i kaçıracak. Bu takımın başka türlü bir hücum planı yok. Bu planı kuran, 'Biz arkada bekleyelim, Tolga ve Ozan da orada olsun, daha kalabalık olalım' demiş."

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