Mehmet Demirkol'dan 'Gomis' yorumu: Sevimli bir kişilikle amansız bir canavar performansı...

Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenerek ligde 8'de 7 yaptığı maçın ardından Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'i "Sevimli bir kişilikle amansız bir canavar performansının bir vücutta birleşmiş hali" sözleriyle tanımladı.

Sarı-kırmızılı ekibin sağlam bir şekilde sonuca gittiğini vurgulayan Demirkol, 32'nci dakikada sakatlanan Garry Rodrigues yerine giren Selçuk İnan'ın Konyaspor savunmasını açan isim olduğunu savundu.

Mehmet Demirkol'un 15 Ekim 2017'de Fanatik'te "Sevimli canavar" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Sarı-kırmızılılar, alışıldık oyunun dışında bir şey denedi ve kalesinde sıkıntı yaşamadan oyunu bitirdi. Sağlam ve sonuç alan bir takım vardı. Sonuca ise sevimli bir kişilikle amansız bir canavar performansının bir vücutta birleşmiş hali Gomis’le ulaştı.



Tudor’un, Karabük’te oynattığı oyunun Türkiye’deki en iyi uygulayıcısı Mustafa Reşit Akçay. Hatta ölçek bu stratejiyse o, Avrupa’da tüm Türk teknik direktörlerden daha fazla başarı kazandı. Tudor’un bunun farkında olmaması olanaksız. Bugüne kadar önden Tolga’yla tamamladığı korkutucu baskı gücü yerine bu kez elinde olan ise Feghouli’yle kalitesi artmış ama baskı gücü azalmış bir ön ekip. Buna bir de özellikle Galatasaray’ın bazı maçlarda oyunu soğutmak, demlendirmek konusunda yaşadığı zorluğun onu ne kadar rahatsız ettiğini söyleyişini de ekleyin. Tudor’un bu maça bu şartlarda baktığını anlamak lazım.

Tudor başarılı...

Maç başlar başlamaz Konyaspor Galatasaray’ı merkeze, kalabalığa yönlendirdi. Mariano ve Latovlevici’nin işleyişi bozdu. Onlara pas akışını engelledi. Kanatlardan iyi çıkamadılar. Üstüne kaptıkları topları hiç evelemeden driplinglerle merkezden ileri taşımaya çalışan bir Konya vardı. Stoperlere baskı yapmadılar ama top orta saha geldiği anda bakıya başladılar. Tüm bu maç önü ve maç başlangıcı tablosuna bakıldığında Galatasaray’ın alışıldık oyununun dışında bir şey denediğini ve kalesinde sıkıntı yaşamadan bitirdiği gerçeğini de göz önüne aldığınızda Tudor başarılı.

Savunmayı Selçuk açtı

Rodrigues’in sakarlığı sonrası oyuna Selçuk’un girişi bu pas oyununa dönüşün göstergesi. Misal eğer Yasin tercih edilse Galatasaray’ın yine öne bir baskı gücü olmayacaktı. Konya merkezden driplinglere devam edebilirdi. Ayrıca topa sahip olma konusu da rafa kalkacaktı. Ama bunların ötesinde Konya’nın iyi savunmasını arkaya attığı toplarla açan da Selçuk oldu. Belki seyirci ilk haftalardaki lezzeti almamış olabilir. Ancak sağlam ve sonuç alan bir Galatasaray seyrettik. Pozisyon vermedi.. Ve sevimli bir kişilikle amansız bir canavar performansının bir vücutta birleşmiş hali olan Gomis’le de sonucu buldu. Gerçekten çok acımasız. Ama sizi paramparça ederken ona kızmanız imkansız.