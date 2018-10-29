Mehmet Demirkol'dan gecenin sorusu: Şimdi ne olacak?

Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin Ankaragücü karşısında 3-1 mağlup olmasının ardından gecenin sorusunun “Şimdi ne olacak” olduğunu söyledi.

Fenerbahçe’nin ligin en çok şuta maruz kalan takımı olan Ankaragücü’nün kalesine ilk isabetli şutunu 55. dakikadan sonra atabildiğini belirten Demirkol, “Hem de evinde oynarken, hem de rakibin ligde kurtarış rekortmeni kalecisi yokken. Aynı zamanda rakibine en çok şut attığı maçı yaşatmak... Geçen haftaki sözümün arkasındayım. Sorun Cocu değil. Ama çok belli ki çözüm de o değil” dedi.

Sarı lacivertli ekipte topu içeriye vuracak oyuncu olmadığını ifade eden Demirkol, “Slimani futbolda yaşadığım en büyük hayal kırıklıklarından biri. Sedece korkunç formuyla değil, vücut dili, negatif enerjisiyle de... Sahada bir pırıltı değil, bir keder sergiliyor sürekli. Bunu söylediğime inanamıyorum ama Frey an itibarıyla ondan iyi. Eğer böyle devam edecekse etmesin” yorumunda bulundu.

*Demirkol’un Fanatik’te yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.