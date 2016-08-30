Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim tepkisi: Ben sizin gibi değilim, kimsenin kucağına oturmam

Gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim’in milli maçlar öncesinde düzenlediği basın toplantısında, takıma alınmayan Arda Turan ve diğer oyuncular hakkında sorduğu sorunun, spor yazarları tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Demirkol, “Bunu neden soruyorsun diyen gazeteci olur mu yahu. Gazetecilik mesafe koyma işidir. Ben sizin gibi değilim, kimsenin kucağına oturmam” ifadelerini kullandı.

NTV Spor'da yayınlanan ''Futbol Aktüel'' programında Fuat Akdağ ile birlikte gündemi değerlendiren Demirkol kendisini eleştirenlere yönelik şu ifadeleri kullandı:

’’Bilmiyor musun neden soruyorsun diyen gazeteci arkadaşlar var sosyal medyada. Soru soruyoruz diye neden soruyorsun diyen gazeteci arkadaşlar tarafından sorgulanıyoruz. Pespayelik artık bu. Gazetecilik artık ayaklar altında. Hakikaten bırakın bu işi, başka bir iş yapın. Çıldırtacaksınız artık beni."

“Kimsenin kucağına oturmam”

"Arda'yı, Selçuk'u gördüğüm zaman soracağım. Muhataplarına soracağım. Bunu neden soruyorsun diyen gazeteci olur mu yahu. Gazetecilik mesafe koyma işidir. Ben sizin gibi değilim, kimsenin kucağına oturmam. Kimseye de yakın değilim. Biri çıksın desin ki Mehmet Demirkol birine yakındır desin, bırakırım bu işi. Beni konuşturmasınlar, delirtmesinler.''