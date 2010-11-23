Mehmet Demirkol'dan Akşam'a sert eleştiri

T24- NTV Spor'da Fuat Akdağ ile birlikte günlük spor haberlerini değerlendiren Mehmet Demirkol, Akşam'ın manşet haberine kızdı, "Tilt oyunu kumar değildir, satranç ne kadar sporsa tilt de o kadar spordur" dedi.





'Spor Servisi' adlı programda, gazetelerin spor haberlerini yorumlayan ikili, programın kapanışında Akşam'ın spor sayfalarında olmamasına rağmen bir haberini okuma gereği duydu.



Akşam'ın Las Vegas Lisesi başlığı ile verdiği haberde Beylikdüzü'nde bir lisede öğrencilerin okulda tilt oynadığı yazılmıştı. Haberde okul yönetimine, bodrum katına konulan tilt için oyun başına 5 TL aldığı için soruşturma açıldığı da yazılı.



Bu habere kızan Mehmet Demirkol şunları söyledi: "Tilt basbayağı spordur. Satranç ne kadar sporsa tilt de o kadar spordur. Eurosport'ta tilt turnuvaları yapılıyor. 1960'lardaki bir yasaya dayanarak tilti ruletle aynı tutmak hangi akla sığar..."



NTV Spor Müdürü Fuat Akdağ da Demirkol'a destek vererek, "Bence de tilt kumar sayılacak bir şey değil" dedi...













