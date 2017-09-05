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Spor

Mehmet Demirkol: Yabancı toptan yasaklansın; yerli oyuncuya yabancı araba yasağı gelsin

"Hem oyuncu yerli olsun hem arabası Ferrari olmaz"

05 Eylül 2017 13:44

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, son dönemde sporun gündeminde yer alan "yabancı sınırı"yla ilgili, "Yabancı toptan yasaklansın ama yerli oyuncuya da yabancı araba yasağı gelsin" yorumunda bulundu.

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Demirkol, "Bence yabancıyı toptan yasaklayalım. Ama yerli oyunculara da yabancı araba yasağı gelsin. Hem oyuncu yerli olsun hem arabası Ferrari olmaz" diye yazdı. Ünlü yorumcunun bu gönderisi, kısa süre içerisinde oldukça fazla beğeni ve paylaşım aldı.

 

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