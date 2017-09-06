Mehmet Demirkol: Topu bilen oyuncularla oynamak her zaman daha iyidir

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Türkiye'nin evinde Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ukrayna maçına atıfta bulunarak, "Topu bilen oyuncularla oynamak her zaman daha iyidir" yorumunda bulundu.

Oğuzhan-Nuri-Hakan ve Arda'dan oluşan orta sahanın maç boyunca dinamik bir görüntü sergilediğini vurgulayan Demirkol, Oğuzhan'ın performansına da övgüde bulundu.

Mehmet Demirkol'un NTV Spor'da yayınlanan '90+' programındaki yorumlarının bir kısmı şöyle:

"Lucescu daha basit bir plan yapmıştı. Daha anlaşılır, çok komplike değil, herkesin anlayabileceği net bir plan. Daha çok Caner ve Arda'nın üzerinden, Oğuzhan'ı da destek olarak alan bir oyun...

Sağ kanadımızı pek kullanmak derdimiz yoktu. Orayı da Kaan çok iyi kapattı, tebrik ediyorum. Basit bir plandı, başta açıklar da verdik. Bizim silah olarak düşündüğümüz yeri onlar çok iyi kullandılar.

"Hırvatistan, 'Orta sahayı

Türkiye aldı' diye düşünmüştür"

Oğuzhan-Nuri-Hakan üçlüsü dirençli olur mu, zayıf kalır mı diye düşündük ama kalmadılar. Çok iyi geri döndüler, alan paylaştılar ve topa sahip oldular.

Hırvatistan, orta sahayı Türkiye aldı diye düşünmüştür. Sadece Modric topu ayağına aldığında oyun değişti ama istediği topları alamadı. Aldığında da çocuklarla oynar gibi oynadı.

Topu iyi bilen oyuncularla oynamak her zaman daha iyidir. Ukrayna maçında da bu kadro olmalıydı. Kontrolü kaybettiğimiz zamanlarda Oğuzhan çıktı.

"Oğuzhan, bugün yapabileceklerini gösterdi"

Oğuzhan bunları yapabilen bir oyuncu. Çok basit ve çok düzgün oynayabilen bir oyuncu. 10 numara pozisyonunda oynadığında çok verimli olabilen bir isim, tek engel kendisi. Kendisini arkada rahat hissediyor ama Oğuzhan yeteneğindeki oyuncuların kalabalıklar içinde de işi götürebilmesi lazımdı. Bugün yapabileceğini gösterdi.

Oyunu vermiştik. Lucescu'nun bir şey yapması lazım diyorduk. Orada sahneye Oğuzhan çıktı, dönene de Cenk çok güzel vurdu, bitirdi.

"Yabancıdan korkma; o senden korksun"

Yabancı işine kafayı takmayın. Öyle olmuyor o iş. Kolay yok, o değil mevzuu. Yabancı sınırlaması değil mevzuu. Hesap basit; Hırvatistan'ın nüfusu 4 milyon. 15 yaş altı nüfusu 540 bin, bizim 21 milyon...

Sende kaynak çok, yabancıdan korkacak durumun yok. Onlar korksun. Olay, iyi eğitmenlerin olması. Koca koca takımların altyapılarında çalışan hocalar 3 bin liraya çalışmayacak. 3 milyon Euro'luk oyuncu bekliyorsun oradan...