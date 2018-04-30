Mehmet Demirkol: Şenol Güneş büyük hata yaptı

Spor yorumcusu ve köşe yazarı Mehmet Demirkol, dün akşam (29 Nisan 2018) oynanan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

Güneş'in oyuncu değişikliklerini eleştiren Demirkol, Fanatik gazetesindeki köşesinde şu yazıya yer verdi:

"Zorunlu Serdar Aziz-Maicon değişikliği dışında Başakşehir maçı kadrosu sahadaydı. Ön alan baskısı Beşiktaş’ı o kadar çok uzun top kullanmaya itti ki, 22. dakikada Ricardo Quaresma kenara gidip ‘neden pas yapmıyoruz. Neden sürekli ileri vuruyoruz!’ diye isyan etti. Beşiktaş, Allianz Arena’da dahi bu kadar pastan uzak oynamamıştı ilk dakikaları... O maçta kırmızı kartın hemen öncesinde baskıyı gören Güneş, savunmayı ‘uzun oynayın’ diye uyardığından beri Beşiktaş baskı görünce vuruyor. Terim, bu riski Donk’un Talisca üzerinde kuracağı baskıyı hesaplayarak almıştı. İki kanatta Q7 ve Babel ve sonra Lens’i de oynatmamayı başardılar.



Love bu maçta olmalıydı



Alvaro Negredo’nun sakatlığı sonrası santrfora santrfor değişikliği yapmayışı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in en büyük hatası oldu. Vagner Love bir maç oynayacaksa o maç bu maç olmalıydı. Çünkü onun için bunda daha uygun bir savunma göbeği yok.



Gecenin sorusu



Nagatomo’nun dalıp içeri ortaladığı topta Pepe ve Tosiç nereye koşuyor. İkisinin birden Gomis’i takip için kale önünü boşaltması bu seviyede az görülür bir hamlık.



Maçın starı



Nagatomo... Bu kadar defansif görevlerle donatılmışken hücuma yaptığı etki olağanüstüydü. Sonrasında çok az hatayla ama asıl önemlisi ekstra katkıyla sahanın en iyisi oldu. Bir devre arası transferinin şampiyonluğa oynayan bir takıma bu kadar katkı yapabilmesi az görülür bir durum.



Maçın olayı



Negredo’yu anlarım da Babel’in karşı karşıyada dışarı vurduğu top inanılmaz. Tam bir kırılma anı. Ligin en garanti golcülerinden birinin ayağının bu kadar kritik bir anda dolanması inanılır gibi değil. Gerçekten olay.



Kısa mesaj



Fatih Terim belki tam bir dış saha oyunu bulamadı ama bu ön alan baskısı ve Donk’lu oyunla bir derbi oyunu bulmuş görünüyor."