T24 LogoT24 Logo
Spor

Mehmet Demirkol: Levent Nazifoğlu koskaca Galatasaray kulübüyle kafa buluyor

"Ali Koç, Fenerbahçe taraftarı için bir vizyon"

02 Mart 2017 16:18

NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun kulüple 'kafa bulduğunu' söyledi. Demirkol, Ali Koç'un, Fenerbahçe taraftarı için bir vizyon olduğunu da söyledi.

NTVSpor'daki 'Spor Servisi' programında konuşan Demirkol'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bildiğimiz Aziz Yıldırım portresi şunu söylüyor: 2018'de adayım ve erken seçim yok. Aziz yıldırım, 'Ben bırakacağım dedim ama yargıtay işleri kötü gidiyor, vazgeçtim' diyor.

Eğer Advocaat'ın bütün söylediklerinden sonra oyunculardan tepki oluşmuyorsa hakikatten ruhsuzlar ordusu! Sana bunları dedikten sonra tepki vermezsen senden bir şey olur mu ya!

Bu takım 3 defa lig finali kaybetti ertesi sene herkes tribünü doldurdu, 3 Temmuz oldu adliyelere gidildi. Bütün bunlar demokratik hak da istifaya davet etmek mi demokratik hak değil?

Ronaldo da gelecek, Robben de gelecek deniyordu. Nani yok, Persie'nin sıfatı yok da kendisi var. Taraftar böyle vizyon istiyor. Artık o da yok.

Enteresan bir mizahı var. Koskoca Galatasaray kulübüyle kafa buluyor.

Ali Koç Fenerbahçe taraftarı için bir vizyon. Aziz Yıldırım bir vizyondan bahsederse taraftar yine gider. Aziz Yıldırım'ın heykeli dikilecektir. Bunları göreceğiz. Fenerbahçe taraftarı şu an sadece vizyon istiyor.

Burak'ın Trabzon'a dönmesi çok iyi olur. Yusuf Yazıcı da sözleşmesini uzattı."

ETİKETLER

Mehmet DemirkolFenerbahçeGalatasarayi Levent Nazifoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24