Mehmet Demirkol: İki takım ve iki teknik direktör arasında kalite farkı ortadaydı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın golleri ile 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Fanatik Gazetesi köşe yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol dün akşam oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini gazetesinin köşe yazısında değerlendirdi.

Mehmet Demirkol'un Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi üzerine yazdığı yazı

''Fenerbahçe öndeydi. Formsuz Şenol Güneş, üst üste hamlelerle oyunu aldı. Eleştirdiğim hamlelerle savunmasıyla oynayarak. İki takım ve iki teknik direktör arasında kalite farkı ortadaydı.

İsmail oyundan çıkana kadar Aykut Kocaman'ın kurduğu oyun Başakşehir maçındaki kadar iyi olmasa da iyi bir baskı yaratıp Beşiktaş'ı oynatmadı. Sonrasında Isla sola Şener sağa geçti. İkisi de arka arkaya sarı kart gördü. Şener kariyerinin en şaşkın oyunlarından birini oynadı. Fenerbahçe öndeydi. Ancak son dönemde formsuz olduğunu söylediğim Şenol Güneş üst üste hamlelerle oyunu aldı. Hem de yine çok eleştirdiğim hamlelerle savunmasıyla oynayarak. Tabi bu kez onu seyreden ve tepki veremeyen bir rakip vardı. Babel'i merkeze Tosic'i sol kanada çekerek oyunu çizgiden çizgiye genişletip Fenerbahçe için baskı yapılamaz bir alana yaydı. Üstüne Sarı-Lacivetliler, sürekli pas hatası yapınca rakiplerini boğdular. Nefes aldırmadılar.

Yarı sahaya giremedi

Fenerbahçe, 40 metreden attığı bir şut dışında rakip yarı sahaya bile doğru dürüst giremedi. Güneş'in kaliteli ve sonuç veren dokunuşları iki takım ve iki teknik direktör arasındaki kalite farkını da ortaya koydu. Münih şoku Güneş'i kendisine getirmiş belli ki. Hem de fazlasıyla.

Gecenin sorusu

Şenol Güneş temel hamleyle maçı bitirirken Aykut Kocaman ne bekledi?

Maçın starı

Güneş, Quaresma'yı rahatlatmak için her şeyi yaptı. Onun markaja girmemesi için dizayn edilmiş bir oyun bu. Bu oyunda hem pasör hem de dün şutör olarak harikaydı. Kameni'nin çıkardığı trivelası attığı golden daha iyiydi. Son golü ise Kamerunlu'yu paralize etti.

Maçın olayı

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin iki katından fazla pas yaptı. 5 katı orta, 6 katı korner. İki katından fazla da şut. Ancak iki takımın isabetli şut sayısı aynıydı. Beşiktaş'ın bu senesini işte bu anlatıyor. Böyle bir oyundan normalde tarihi bir fark ve liderlik çıkmalı.

Kısa mesaj

Şampiyonlar Ligi her şartta yüksek ritim demektir. Orada paramparça olsan da ligde seviyen artar.''



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