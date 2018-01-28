Mehmet Demirkol: Gomis, sevimli bir canavar

Spor yorumcusu ve Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, Galatasaray’ın sahasında Osmanlıspor’u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından, ‘’ Galatasaray 3. bölgede bir canavar. Kendi iç saha klasiğinden bu kadar uzakta, sıkıntılı bir oyunda sayısız pozisyona girdiler. Hiç kolay bir maç olmadı. Ama maçın yıldızlarından biri Karcemaskas’tı’’ yorumunu yaptı.

Maçın yıldızının 1 gol 1 asist ile oynayan Feghouli ya da Bir çok kurtarış yapan Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas değil oyuna girer girmez gol atan Gomis olduğunu belirten Demirkol, ‘’O sevimli bir canavar’’ dedi.

Demirkol’un 28.01.2018 tarihinde ‘’Hücum gücüyle’’ başlığı ile Fanatik’te yayımlanan yazısı şöyle:

Galatasaray’ın Fernando ve N’Diaye’siz orta sahayla yaşadığı, kompakt oyundan uzaklaşmak oldu. Tolga ve Selçuk’la eksik, Belhanda’yla daha da eksik oldular. Osmanlı ilk 5 dakikadaki ileri topu şişirmelerin ardından pasla çıkmaya başlayınca Galatasaray’ın bildik iç saha presini kırdı. 1. bölgeden 2’ye çok iyi geçtiler. Ancak 3. bölgede hiçbir planları yoktu. Topu ayağına alan tek başına koştu. Hayatlarında hiç bir arada oynamamış bir grup oyuncu gibi yabancıydılar. Galatasaray savunma ve orta sahasına baskı yapmamaları ev sahibinin eksik olduğu yerden üretim yapmalarını engelledi. Ancak bu belli oranda anlaşılabilir. Ama hücum hamlığı başlarına iş açtı. Çünkü Galatasaray 3. bölgede bir canavar. Kendi iç saha klasiğinden bu kadar uzakta, sıkıntılı bir oyunda sayısız pozisyona girdiler. Hiç kolay bir maç olmadı. Ama maçın yıldızlarından biri Karcemaskas’tı.



Gecenin sorusu

Numan’ın Muslera’nın üzerinden vurduğu kafada hakem golü iptal etti. Bu İngiltere’de tartışmasız gol. Ama geri kalan ülkelerde karar dünkü gibi olurdu. Kalecinin bu kadar dokunulmazlığı olması doğru mu?



Maçın starı

Ya Feghouli olacaktı ya Karcemarskas ancak Bafetimbi Gomis oldu. Oyuna girdikten sonra hemen karakterini sahaya verdi. Nitekim golünü de attı. Daha önce de söylemiştim. O sevimli canavar.



Maçın olayı

Latovlevici 20. dakikada 2. hatasında protesto edildi. 40’ta 7. hatasında alkışlandı. Taraftar doğal olarak duygusaldır. Ancak tepkinin kime faydası olduğunu düşünemeyecek kadar kendini kaybetmek normal değil.



Kısa mesaj

Galatasaray’ın iç saha oyunu Fernando ve N’Diaye’siz sallandı. Özellikle Brezilyalı’nın mevcut takımda alternatifi yok.