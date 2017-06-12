Mehmet Demirkol: Biz size mecbur muyuz; isimlerinizi bu kadar kolay çarçur etmeyin!

NTVSpor yorumcusu ve Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, Spor Servisi programında Milli Takım'ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Rüştü Reçber ve Fatih Terim'i eleştiren Demirkol, "Biz size mecbur muyuz; isimlerinizi bu kadar kolay çarçur etmeyin!" diyerek sitemde bulundu.

Fatih Terim'in "Milli Takım'ı içeriden yönetenler var" açıklamasını yorumlayan Demirkol, bahsi geçen kişilerin Rüştü Reçber, Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen veya kendisi olabileceğini söyledi.

Mehmet Demirkol'un Spor Servisi programındaki açıklamaları şöyle:

Fatih Terim, "Milli Takım'ı içeriden yönetenler var" derken gönderme Rüştü Reçber’e olabilir, Oğuz Çetin’e olabilir, Rıdvan Dilmen’e olabilir, belki bana da olabilir.

Rıdvan Dilmen'in canlı yayına bağlandığı anlar

"Fatih Terim idare edemiyor"

"Fatih Terim’in olduğu yerde Fatih Terim diyecek ki; ‘Sevgili Nuri, sevgili Volkan, yarın basın toplantısına çıkıyorsunuz’, onlar da çıkmayacak, böyle bir şey mümkün mü? Mümkünse böyle bir şey Fatih Terim efsanesi bitmiştir. Fatih Terim her şeyi idare edebilen adamdır. Böyle anlatılmadı mı bize? Artık Fatih Terim idare edemiyor, kendisi de söyledi, dışarıdan birileri Milli Takım’ı idare ediyor. Uçakta gazeteciye Arda Turan üzerinden saldırtacak kadar idare ediyorlar. Böyle bir şey olamaz, ben buna inanmıyorum. Fatih Terim 95 yaşına da gelse böyle bir şey olmaz. Çok ağır eleştiriler var, bunlar maksatlı. İdare etmeye çalışanlar olabilir mi? Olabilir. Ama Fatih Terim müsaade etmez, ediyorsa Fatih Terim olmaz.

"O uçak nasıl kalktı?"

"O uçak nasıl kalktı ben anlamıyorum. Pilot nasıl izin verdi? Gazetecilerin uçağa alınmasında ne gibi bir sakınca var? Ben senelerce kulüp uçaklarıyla seyahat ettim. Bunu kaldıran Denizli döneminde Fenerbahçe oldu. Milli Takım’ın kampı oluyor. Gazeteciler doğal olarak uçağa alınıyor. Gazeteci olmayan, türkücü, şarkıcı uçakta ne işi var? Gazeteciden korkmayın, gazeteciyle ilişki kurmamaktan korkun.

"Buradan şu anlaşılmasın; bütün gazeteciler iyidir falan gibi bir şey yok. Çok korkunç meslektaşlarımız da var. Gazeteciliği bırakıp birilerinin adamı olmuş meslektaşlarımız var. Hata biz de yapıyoruz, hata yapmadan olur mu?

"Arda'ya soru sorsam kötü bir yere gidecekti"

"Fatih Hoca anlattıkça daha az şey söylüyor. Anlattıkça soru işareti artıyor. Arda üstüne söyledikleriyle iyice arttı bu durum. Yeterince soru sormadığım konusunda eleştiriliyorum, haklılar. Bilinçli olarak yaptım, iyi bir yere gitmediğini düşündüm. Arda’ya daha fazla soru sormak tercihti benim için, daha başka bir yere gidecekti konu, kötü bir yere gidecekti, sormak istemedim. Bu konuda eleştiri yapanlar var ve haklılar. Daha çok soru sorulup sıkıştırılabilirdi ama iyi bir yere gitmezdi. Benim bu konuyu şu an bırakmam gerekiyor diye düşündüm. Çok yüksek tansiyon vardı, iyi bir şey çıkmayacaktı.

"Milli Takım kaptanı ile Türkiye Futbol Direktörü, yumuşatarak söylüyorum; birbirlerini sıklıkla doğru söylememekle suçluyorlar.

"İnsanları Milli Takım'dan soğuttular,

biz size mecbur muyuz?"

"Rüştü Reçber, Arda’yı tuzağa düşürdünüz diyor. Biz bunlarla uğraşmak zorunda mıyız? Milli Takım’ı bu hale düşürmenin vebali çok büyük. Türkiye’de insanların Milli Takım ile ilişkisi kalmadı. ‘Benim Milli Takım’ım değil, ben Milli Takım’ı tutmuyorum’ diyorlar. Rüştü efsanedir. Türk futbol tarihinin en büyük kalecilerinden biridir. Fatih Terim; Türk futbol tarihinin en büyük teknik direktörüdür. Biz bu insanları birbirine bunları söylerken görmek zorunda mıyız? Biz size mecbur muyuz? İsimlerinizi bu kadar kolay çarçur etmeyin! Pele’nin yaptığı listede Dünya’nın en iyi 100 futbolcusuna girmiştir Rüştü. O, bir şey söylüyorsa ciddiye alınır, ben ciddiye alırım. ‘Fatih Terim gidiyor, federasyon gidiyor, biz geliyoruz’ diyor Rüştü özetle, yanlış mı? "