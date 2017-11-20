Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman 4-1 kazandı ama cenaze evi gibi

Mehmet Demirkol, Spor Servisi programında haftayı değerlendirirken Aykut Kocaman için ‘’ Aykut Hoca'nın maç öncesi ve sonrası tavırları, vücut dili... Akıl alır gibi değil! Mutlu değilsen neden döndün hocam? 4-1 kazandı, cenaze evi gibi. Böyle olmaz, böyle yürümez’’ yorumunda bulundu.

Giuliano’nun forvet arkası oynamasını söyleyen Demirkol, ‘’Sivasspor’da Biofuma’nın gördüğü kırmızı kartın acele ama yerinde olduğunu söyledi.

Mehmet Demirkol’un açıklaması şöyle:

Aykut Kocaman için söylüyorum. Bu görev dediğin Fenerbahçe teknik direktörlüğü. Böyle olmaz, böyle yürümez. Türkiye'deki protokolde ilk 20'ye girer. Hakedeceksin onu. Bu vücut diliyle olmaz.

Aykut Hoca'nın maç öncesi ve sonrası tavırları, vücut dili... Akıl alır gibi değil! Mutlu değilsen neden döndün hocam? 4-1 kazandı, cenaze evi gibi.

Aykut Kocaman'ın ne yapıp ne edip Giuliano'yu forvet arkası oynatması lazım. Çünkü sağ kanatta oynattığı zaman hem sağ kanadı, hem de forvet arkasını kaybediyor.

Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesinin sebebi, Süper Lig'de ilk 8 haftasındaki başarının nedeni ve büyük maçların kazanılamamasının başlıca sebebi Tudor'dur.

‘’Yıldırım obezleşmiş’’

Takım kendi oynuyormuş diyorlar. Olmaz öyle şey; bir teknik direktörün takıma etkisi yüzde yüzdür.

Sivasspor’un gördüğü kırmızı kart çok aceleydi ama kitabına uygundu. Adam saçma sapan itiraz ediyor, acayip bir itiraz. Haklı olarak verdi hakem ilk sarı kartı, döndü alkışlayarak tepki gösterdi hemen. İkinci sarıyı çıkardı. Dur bir nefes al kafanı başka yere çevir. Ondan sonra yap ne yapacaksan.

Bütün bunların sonucu Aziz Yıldırım’ın futbolcularla yaptığı toplantı… Aziz Yıldırım, artık obezleşmeye başlamış, hareket kabiliyetini yitirmiş bir hastayı tedavi mi etmeye başladı yoksa şok verip hayata mı döndürdüğünü önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Ama bir etkisi olduğu kesin.