Mehmet Demirkol: Arda'nın şu an kadro dışı olması Milli Takım'ın kaldığı otele bile girmemesi gerekir

Fanatik gazetesi yazarı NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın Milliyet muhabiri Bilal Meşe'ye yaptığı saldırının aslında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e yönelik olduğunu söyledi.

Gazeteci Bilal Meşe ve Fatih Terim'in yakın ilişkisine vurgu yapan Demirkol, oyuncunun bu davranışını "Şu an kadro dışı olması lazım. Milli Takım'ın kaldığı otele girmemesi gerekirdi" sözleriyle eleştirdi.

Demirkol'un NTVSpor'da yorumculuğunu yaptığı Spor Servisi'ndeki konuşmasının tamamı şöyle:

“Arda orada Bilal Meşe’ye saldırmıyor. Burada Yıldırım Demirören’e saldırıyor. Fatih Terim’e ve Yıldırım Demirören’e yapıyor bunu. Çok net söylüyorum; şu an kadro dışı olması lazım. Neden kadro dışı değil? Çünkü şahsileşti iş. Şu an otele girmemesi gerekirdi. Arda da böyle düşünüyor. Bunu yaptıktan sonra normalde kadro dışı kalması gerektiğini düşünüyordur. Mantıksız. Bunu yapan kadro dışı kalır. Bir daha milli takıma çağırılamaz. Volkan Demirel çağırılamıyor işte, kendisine küfür edenlere tepki verdi diye. Diğer taraftan da gazeteciye saldıran Volkan Babacan da bir maç ceza alıp milli takıma çağırılırsa, Fatih Terim’in çok yakını olan Bilal Meşe’ye saldıran Arda Turan’ı kadro dışı bırakmak da çok zorlaşıyor. Çünkü konu ‘ilkeler’ değil. İlkeler üzerinden konuşuyorsak bunlar çok kolay olur. Gazeteciye saldırıyorsan, dışarıda kalırsın. Arda, Burak, Selçuk’la ilgili yazılanların haddi hesabı yok. Ben de bunları bana geldiğinde bir gazeteci olarak görevimi yerine getirmek için söyledim. Bunlar için her seferinde cevap bekledim, soru sordum, ‘Niye, neden, neden?’ hiç cevap vermediler. Siz daha iyi biliyorsunuz dediler. Şimdi de yazana saldırıyorsun, böyle bir şey olur mu? Anlatsaydın… Bunun asıl sorumlusu Arda falan değil. Bunun asıl sorumlusu bizim meslekteki ‘Ya olur kardeşimciler’. ‘Kapanır bu iş kardeşim. Onlar abi kardeştir, baba oğuldur’ diyenler. ‘Aman olur olur, aman, aman’ diyorlar, sonra da geliyor, muhabirlikteki meslek duayeninin boğazına milli takım kaptanı sarılıyor…