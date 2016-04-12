Mehmet Cengiz'in oğlu Ahmet Cengiz'in karıştığı ölümlü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İşadamı Mehmet Cengiz’in oğlu Ahmet Cengiz'in geçen Temmuz ayında Üsküdar Kısıklı’da karıştığı bir kazada, motokurye arkadaşının arkasında oturan 20 yaşındaki Musa Akan hayatını kaybetti. Kaza sonrası Ahmet Cengiz gözaltına bile alınmadı. Hakkında taksirle ölüme yol açmaktan dava açılan Ahmet Cengiz’in karıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde Cengiz’in kazadan sonra aracından inerek hasar kontrolü yaptığı görüldü.

Gazeteport’un görüntülerini yayınladığı kazanın gelişimi şöyle:

Ahmet Cengiz kontolündeki lüks jiple şerit değiştirerek motokuryenin arkasına geçti. O sırada manevra yapan motokurye, önündeki minübüs nedeniyle sağ şeritte yolcu alan dolmuşu görmedi. Dolmuşa arkasından şiddetli bir şekilde çarpan motokurye kazadan sağ kurtulurken, arkadaşı Musa Akan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Cengiz, Artvin Cerattepe'deki maden ocağından ve 17-25 Aralık operasyonlarından sonra yayımlanan tapelerde "Milletin a.... koyacağız" sözleriyle kamuoyu tarafından tanınıyor.