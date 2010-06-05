Mehmet Cengiz mahkemeye sevk edildi

T24 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz'in de aralarında bulunduğu 6 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e ifade veren Mehmet Cengiz, avukatlar Kutbettin Kaya, Ali Hadi Emre ve Tülay Bekar, emekli Albay Cafer Balçık ve Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Yıldırım, tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.