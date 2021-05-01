Mehmet Boynukalın, tartışma yaratan "Alayınızın cehenneme kadar yolu var" paylaşımının ardından kapattığı Twitter hesabını yeniden açtı

Tam kapanmada alkol yasağının yerinde olduğunu savunan eski Ayasofya Camii baş imamı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, tartışma yaratan, Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var" ve “Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım” sözlerinin ardından kapattığı Twitter hesabını geri açtı.

Boynukalın son paylaşımında, “Bize edilen kötü söz, küfür ve hakaretlere karşı misliyle karşılık verme hakkımızı kullandık, evet affedici olup görmezden gelseydik daha iyi olurdu, ama biz de insanız, onca hakarete dayanamadık, Allah bizleri affetsin ve bizlere sabır versin” ifadelerini kullandı.

Boynukalın’ın tepki çeken paylaşımları şöyleydi:

"Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor. Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var.

Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur.

Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım.

Hadisi şerif: "Allah içkiyi içeni, sakiyi, satanı, satın alanı, taşıyanı ve kendisine taşınanı lanetlemiştir" (Ebu Davud, Tirmizi). Allah inkar edene iman, günahkar olana tövbe nasip etsin."

TIKLAYIN - Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan açıklamalar: Bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım; alayınızın cehenneme kadar yolu var