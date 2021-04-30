Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan açıklamalar: Bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım; alayınızın cehenneme kadar yolu var

Tam kapanmada alkol yasağının yerinde olduğunu savunan Eski Ayasofya Camii baş imamı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof.Dr Mehmet Boynukalın, gelen tepkilere yanıt vererek; "Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım." dedi. Boynukalın, kendisine gelen tepkilerin ardından Twitter hesabını kapattı.

Boynukalın'ın tepki toplayan tweetleri şöyleydi:

"Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor. Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var

Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur.

Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım.

Hadisi şerif: "Allah içkiyi içeni, sakiyi, satanı, satın alanı, taşıyanı ve kendisine taşınanı lanetlemiştir" (Ebu Davud, Tirmizi). Allah inkar edene iman, günahkar olana tövbe nasip etsin."

Twitter hesabını kapattı

Öte yandan Boynukalın, tepkilerin ardından Twitter hesabını kapattı.

Açıklamaları tartışma yaratmıştı

Boynukalın, daha önceden siyaset ve ekonomiye dair söylemleriyle gündeme gelmişti.

"Anayasa'da İslam olsun", "Kur'an-ı Kerim aileyi yönetim hakkını erkeğe vermiştir" açıklamaları tepki çeken Boynukalın, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması sonrası, "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" paylaşımında bulunmuştu.

Öte yandan Boynukalın, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile de bir tartışma yaşamıştı. Özlem Zengin’in "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik madye propagandasıdır" sözlerini, "Bu açıklamalar siyasetin yükünü artıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum" diyerek eleştirmesine karşın Boynukalın, Kur'an'ın yönetim hakkını erkeğe verdiğini belirterek, "Bizim amacımız bunun iş işten geçmeden anlaşılması" demişti.