Mehmet bebeği gaz bombası öldürmüş

Şırnak Valiliği'nin 'göstericilerin attığı taş başına isabet etti' açıklaması yaptığı Mehmet bebeğin ölümüne gaz bombasının neden olduğu anlaşıldı.









Cizre’de, 18 aylık Mehmet Uytun’un, evinde annesinin kucağındayken başına isabet ederek, ölümüne yol açan cisimin jandarmaya ait gaz fişeği olduğu ortaya çıktı. Tutanağına göre, evde bulunan fişekle, o sırada Vergi Dairesi önünde bekleyen jandarmadan alınan fişeklerin ‘muhtemelen aynı renk ve ebat görünümünde’ olduğu belirlendi. Oysa Şırnak Valiliği, açıklamasında, bebek Uytun’un göstericilerce atılan taşla yaralandığı sürülmüş, “Gaz bombası atıldı” iddialarının, ‘örgüt destekçilerinin kirli emellerine yönelik çaba’ olarak yorumlamıştı.

Cizre Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Halil Koçak’ın, Uytun’un yaralandığı gün saat 19.40’ta hazırladığı tutanağa göre, evde ‘kırmızı renkli gaz fişeği boş kapsülü’ bulundu. Tutanakta, olay sırasında Vergi Dairesi’nin önünde bekleyen jandarmada tekgaz fişek atan silahın mermilerinin karşılaştırma amacıyla alındığı belirtilerek, şöyle denildi:





Aynı renk ve ebatta

“Boş kapsülün (evde bulunan) kırmızı renkte olduğu, üzerinde 40 MM X 46 RP707-CN-70 LOT DPF01/9440 yazısının bulunduğu, ağız çevresinde yanık görünümü haricinde herhangi bir deformasyona rastlanmadı. Jandarmaya ait altı adet dolu gaz fişeğinin muhtemelen aynı renk ve ebat görünümünde oldukları, üzerinde 40 MKE MOD 63 GE MEKE 06 B 101-003 ibaresinin yazılı bulunduğu...”

Öte yandan, Mehmet bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, annesi Kezzire ve baba Turan’ın ifadeleri ilk kez dün alındı. Anne Kezzire Uytun şöyle konuştu: “Oğlum Mehmet balkona doğru yürümüştü. Yürümeye yeni başlamıştı. Balkondan düşer endişesiyle peşinden gittim ve kucağıma aldım. Bir cismin vurmasıyla çocuğun kafası omzuna düştü. Cisim daha sonra ekmek torbasına düştü. Çocuğum kanlar içindeydi.”

Şırnak Valiliği, bu tutanak eldeyken, kendi internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, eve göstericilerce taş atıldığını savunmuştu. İddiasına dayanak olarak, o sırada evde bile bulunmayan dede Osman Uytun’un, “Torunumun eylemcilerin attığı taşlardan yaralandığını duydum” ifadesini göstermişti. Açıklamada, gaz bombası atıldığı iddiasına karşılık şöyle denilmişti:





Kirli emeller!

“Örgüte müzahir (destekçi) art niyetli insanlar, küçük bir çocuğun yaralanmasını bile kendi emellerine alet etmek için çaba göstermektedir.”

Ailenin avukatı Serdar Çelebi, olay üzerinden 20 gün geçmesine rağmen savcılığın anne ve babanın ifadelerini bile ancak dün aldığını, şüphelilere yönelik bir işlem yapılmadığını belirtti.