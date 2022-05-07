Mehmet Barlas: Yolun başında olduğu gibi, AK Parti kadrolarının seçmenle doğrudan ilişkiye geçmesi bekleniyor

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, AKP'nin muhalefete göre çok avantajlı olduğunu savunurken, parti kadrolarının seçmenle buluşması gerektiğini söyledi.

Barlas, yazısında şunları kaydetti:

"AK Parti hâlâ çok avantajlı, ancak tıpkı yolun başında olduğu gibi AK Parti kadrolarının seçmenle doğrudan ilişkiye geçmesi bekleniyor. MKYK üyeleri ve milletvekillerinin bayramdan önce seçim bölgelerine giderek seçmenle kucaklaşması oldukça önemliydi.

Ayrıca bakanların çoğunun isimleri hatırlarda değil. Bazı bakanların daha çok ön planda olmaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omuzlarındaki yükü hafifletmeleri gerekiyor. Bu da çözülmesi gereken başka bir konu."