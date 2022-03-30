Mehmet Barlas: Türkiye sadece Ortadoğu'nun değil, Avrupa'nın da vazgeçilmez ülkesidir

Sözcü yazarı Mehmet Barlas, Rusya’nın Ukrayna işgaliyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında, Türkiye’nin arabulucu pozisyonunun önemine değindi; “Türkiye sadece Ortadoğu'nun değil, Avrupa'nın da vazgeçilmez bir ülkesidir” dedi.

Rusya ve Ukrayna heyetlerin İstanbul’da müzakere görüşmelerine başlamıştı. İlk turu dün sona eren görüşmeler hakkında Ukrayna heyeti garantör ülkeler konusunu gündeme getirmiş; Rus heyeti de "yapıcı bir görüşme" olduğunu söylemişti.

Sözcü yazarı Barlas bugünkü köşesinde, “Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkta Türkiye'nin oynadığı rol çok önemli” diye yazdı. Barlas, “Tüm dünyaya örnek olan bu rolü artık hiç bırakmamalıyız. Türkiye sadece Ortadoğu'nun değil, Avrupa'nın da vazgeçilmez bir ülkesidir. Sanırım bunu muhalif ve muvafık herkes gördü” görüşünü aktardı.

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