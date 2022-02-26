Mehmet Barlas: Türkiye'nin geçmişteki dengeli ve tarafsız tutumu sanki cezalandırılıyor; bizim gerçek dostumuz sadece biziz

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında Amerikan silahlarının hem Yunanistan'da hem de Suriye'de adeta Türkiye'ye karşı yığılmış vaziyette olduğunu belirterek, “NATO üyesi olmak Türkiye için imtiyazlı bir durum değil” dedi. Barlas, “Türkiye'nin geçmişteki dengeli ve tarafsız tutumu sanki cezalandırılıyor. Bizim gerçek dostumuz sadece biziz. Ne Amerika ne İngiltere ne de Fransa'dır” ifadelerini kullandı.

Barlas sözlerinin devamında, “Bu acı gerçeği Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların bize yansıması sırasında iyice göreceğiz. Ticaretimiz de sanayimiz de turizmimiz de tarımımız da darbe görecek. Bizim ihtiyacımız galiba sabretmektir” diye yazdı.

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