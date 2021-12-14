Mehmet Barlas: PKK'nın militanları için işsizlik diye bir sorun yok, İstanbul ve İzmir Belediyesi bunlara en önemli mevkileri teslim ediyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, PKK/YPG'ye Batı'dan destek geldiğini, Türkiye'deki muhalefetin de teröristlerle işbirliği yaptığını iddia ederek, "Artık biliyoruz ki PKK'nın militanları için işsizlik diye bir sorun yok. İstanbul Belediyesi ile İzmir Belediyesi bunlara en önemli mevkileri teslim ediyor. Türkiye'deki merkezi hükümetin yetkilileri bu konuda daha fazla seyirci kalmamalı" diye yazdı.

Terörle mücadele konusundaki başarının görmezden gelinemeyeceğini savunan Barlas, "Kısacası, Türkiye hem içeriden hem dışarıdan kuşatılıyor. Bereket 80 milyonu aşkın Türk, son nefeslerine kadar bunlarla boğuşmaya hazır" ifadelerini kullandı.

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