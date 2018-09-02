Mehmet Barlas: Muharrem İnce'nin Genel Başkan olmak için kaset komplosu tezgahlamaktan başka çaresi yok

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, köşesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neden Muharrem İnce'yi aday gösterdiğini irdeledi. Yaşanan sürecin tanıdık olduğunu belirterek durumu 'Osmanlı oyunu' diye özetledi. 2009 yılında CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesini hatırlatarak, konuyu Reha Muhtar'ın köşesine taşıdığını yazdı.

"Başkanlar Kurultay yoluyla değiştirilemiyor"

Muhtar'ın tespitlerinin günümüz içinde geçerli olduğunu vurgulayan yazar , " Kıssadan hisse çıkartmaya gelince... Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı olmak için Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak kaset komplosuna benzer bir girişimi tezgahlamaktan başka çaresi pek yoktur şu anda... Çünkü CHP her seçimde yenilse bile genel başkanlar Kurultay yoluyla değiştirilemiyor" dedi.

Barlas'ın "Osmanlı’da da CHP’de de oyun bitmez ki..." başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Eğer gazetecilik mesleğine yeni adım atmış bir amatör değilseniz CHP'yi izlerken "Yine eski masallar anlatılıyor" diyerek bakarsınız gelişmelere.

O gün ne olmuştu?

Bugün "Acaba Kılıçdaroğlu neden kendisinin olması gerekirken Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi" diye kendi kendinize soruyorsanız, açın gazete koleksiyonlarını... Bakın bakalım CHP'de daha önce de böyle şeyler olmuş mu? Mesela 2009 yılında CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermiş. Bu adayın adı belli olunca da, Reha Muhtar Vatan gazetesindeki köşesinde şöyle yazmış:

Bay Baykal ve bay Kılıçdaroğlu

"-Ne yaptıysak, ne söylediysek farketmedi... Bay Deniz Baykal, Bay Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'a Belediye Başkan adayı yaptı... Sanıyorum Bay Tayyip Erdoğan iyice bir rahatlamış, keyiflenmiştir bu karardan... Kemal Kılıçdaroğlu'nun da İstanbul'a aday olmasıyla, önümüzdeki genel seçimde Bay Tayyip Erdoğan'a rakip olacak bir müstakbel lider adayının şimdilik olmadığı ortaya çıkmıştır...

Vay canına...

"- Bay Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluklara karşı verdiği dosyalı muhalefet mücadelesi, demokratik olgunluğu, halkta yarattığı müthiş prestijle, karizması güçlü Tayyip Erdoğan'a karşı, Baykal'la birlikte genel seçimlerde yürüyecek en etkili figürdü... Bu şansı kalmadı Bay Kemal Kılıçdaroğlu'nun... İstanbul'a belediye başkanı olursa zaten genel seçimlerde olmayacak... İstanbul'u kazanamazsa, prestij kaybedecek, eski gücünde olmayacak..."

Osmanlı'da oyun bitmez

Ne dersiniz? Reha Muhtar'ın yazısındaki Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine de Muharrem İnce'yi yazın...

İstanbul belediye başkan adaylığı yerine de Cumhurbaşkanı adaylığı diye yazın. Ne demek istediğimi görürsünüz. Reha Muhtar'ın o gün bilemeyeceği şey "Osmanlı'da oyun bitmez" deyişinin ne tür gelişmeleri içerebileceğiydi... Nitekim CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bir kaset komplosu ile devrileceğini ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olacağını Reha Muhtar nasıl öngörebilirdi ki?

Kıssadan hisse

Kıssadan hisse çıkartmaya gelince... Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı olmak için Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak kaset komplosuna benzer bir girişimi tezgahlamaktan başka çaresi pek yoktur şu anda... Çünkü CHP her seçimde yenilse bile genel başkanlar Kurultay yoluyla değiştirilemiyor."