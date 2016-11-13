Mehmet Barlas: İyi ki Trump Clinton'ı yendi, ABD'nin sosyo-politik yaşamı bizdekinden farklı değilmiş

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Donald Trump'ın 289 delegeye ulaşarak ABD Başkanı seçilmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolarla ilgili olarak "İyi ki Trump Clinton'ı yendi. Böylece şiddetin ve nefretin siyasetin araçları olarak kabul edildiği tek ülkenin Türkiye olmadığı kanıtlandı. Demek 1776'dan beri aynı anayasanın en üst değer olarak kabul edildiği, hukukun kutsandığı bu süper devletin sosyo-politik yaşamının bizdekinden farkı yokmuş" görüşünü savundu.

Mehmet Barlas'ın "Bir başkadır bizim memleketimiz" başlığıyla yayımlanan (13 Kasım 2016) yazısı şöyle:

İyi ki Trump Clinton'ı yendi... Böylece şiddetin ve nefretin siyasetin araçları olarak kabul edildiği tek ülkenin Türkiye olmadığı kanıtlandı. Demek 1776'dan beri aynı anayasanın en üst değer olarak kabul edildiği, hukukun kutsandığı bu süper devletin sosyo-politik yaşamının bizdekinden farkı yokmuş.

Seçimde oy verdiği adayın başkan olamamasını kabul etmeyenler şimdi sokak gösterileri yapıyor. Bazıları da ikinci seçmenlerin oylarını değiştirmelerine bel bağlamış durumda. Trump'ın katledilmesini öneren tweetler bile var...

Bir başkadır benim memleketim

İki hafta önce TRT-Müzik'te Akşam Sefası programını izliyordum. Programın sonunda sanatçılar ve stüdyodaki konuklar bir ağızdan ve duygusal bir ortamda "Bir Başkadır Benim Memleketim"i söylediler. O anda bir Yahudi halk şarkısının (Rabbi Elimelekh) Türkçe aranjmanı olan "Bir Başkadır Benim Memleketim"in bizi böyle nasıl etkilediğinidüşündüm. Acaba bu İsrail şarkısını İngilizce'ye bizdeki sözleri ile aktarsaydık,Amerikalılarda da aynı etkiyi yaratmaz mıydı?

Neticede Trump'ın seçilmesinden gördük ki siyasi kamplaşmanın tırmandırıldığı, şiddetin düşüncenin yerine ikame edildiği, kazananın ak dediğine kaybedenin kara dediği ve bunun "siyasi rekabet" olarak kabul edildiği dünyadaki tek ülke sanki Türkiye değilmiş.

Herkes sevdalı

"Gözü pek, yanık bağrı, türkü söyler çobanı/ Zengin fakir hepsi de sevdalı/ Ben gönlümü eylerim gerisi Allah kerim/ Bir başkadır benim memleketim/ Anadolum bir yanda, yiğit yaşar koynunda/ Aşıklar destan yazar dağlarda/ Kuzusuna kurduna Yunus'una Emrah'a/ Bütün alem kurban benim yurduma"

Yahudi halk türküsüne Türkçe şarkı yapan söz yazarı Fikret Şeneş ne güzel yakalamış duygularımızı... Neyse. Bütün alemi bize kurban etmeden, bu şarkı hakkında"Vikipedia"da yer alan bilgileri hatırlayalım:

Şarkının hikâyesi

- Geleneksel olarak Yidiş dilinde seslendirilen şarkının özgün sözleri ve düzenlemesi Moyshe Nadir takma adını kullanan Yitzchak Rayz (1885- 1943) adlı ABD'li bir yazara aittir. Şarkıyı dünya çapında tanıtan şarkıcılardan biri de Fransız Mireille Mathieu'dür ve"L`Aveugle" adını almış olan şarkıyı Fransızca sözlerle seslendirmiştir.

- Türkiye'de ise 1972 yılında Ayten Alpman parçayı Fikret Şeneş'in yazdığı sözlerle ve "Bir Başkadır Benim Memleketim" adıyla Türkçe seslendirdi. 1974'teki Kıbrıs Harekâtı sırasında TRT'de "Memleketim" şarkısı sık sık çalınınca birdenbire şarkıya olan ilgi patlamıştı.