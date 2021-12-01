Mehmet Barlas: HDP'yi kapatmayalım, bunun yerine CHP'yi HDP'ye katalım

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, HDP'ye yönelik açılan kapatma davasını hatırlatarak, "Bana göre, keşke kapatma diye bir şey söz konusu olmasa. Bunun yerine mantıktan, ahlaktan ve geleneklerden doğan cezalandırmalar yapılsa. Mesela, ben böyle bir ortamın savcısı olsam HDP'nin kapatılması değil, CHP'nin HDP'ye dahil edilmesi için uğraşırdım" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, şu ifadeleri kullandı:

"HDP'yi kapatmayalım, bunun yerine CHP'yi HDP'ye katalım. Mesela, Kemal Kılıçdaroğlu bu yeni yapılanmada İstanbul Belediye Başkanı HDP'li İmamoğlu'nun yanında bir memur olarak çalışsın. HDP'nin adının başına bir de C harfi koyalım, böylece birleşme tam olsun.

Aslında bu söylediklerimize katılacak CHP'li sayısı az değildir. Sözünü ettiğim bu CHP'liler, bildiğimiz klasik CHP tabanından değildirler. Bunlar FETÖ'nün ürettiği CHP'nin yandaşlarıdır.

Önerim, siyasetin gerçekçi bir görünüme girmesidir. Mesela Ali Babacan'ın, Abdullah Gül'ün veya Ahmet Davutoğlu'nun sanki bağımsız siyaset yapıyorlarmış gibi ortada dolaşıp düşünce açıklamaları gerçekçi değildir. Bu bakımdan bunlar da CHP'nin katılacağı yeni HDP'nin üyeleri olsalar daha tutarlı olur. Bu arada Meral Akşener de eski HDP'nin geleneklerini hatırlatıp kendisinin eşbaşkan olmasını isteyebilir."

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