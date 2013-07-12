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Mehmet Barlas, 'Gülen, Türkiye'nin Soros'u' dedi mi?

Gazeteci Erkam Tufan Aytav, Mehmet Barlas'a 'Fethullah Gülen hocaefendi hakkında 'Müslümanların Soros'u' ifadesini kullandınız mı?' diye sordu

12 Temmuz 2013 14:45

Fethullah Gülen'in kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteci ve Yazarlar Vakfı üyesi, gazeteci Erkam Tufan Aytav, Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas'ın Fethullah Gülen için "Türkiye'nin Soros'u" sözlerini kullanmadığını söyledi.

Gazeteci Erkam Tufan Aytav Twitter'da paylaştığı mesajda, Mehmet Barlas'a "Fethullah Gülen hocaefendi hakkında 'Müslümanların Soros'u' ifadesini kullandınız mı?" diye sorduğunu açıkladı.

Barlas'ın böyle bir ifade kullanmadığını söylediğini ifade eden Aytav'ın Twitter'daki mesajı şöyle:

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Mehmet Barlas ne demişti?


Mehmet Barlas, Rus Komsomolskaya Pravda gazetesindeki röportajında şu ifadeler yer almıştı:

"'Fethullah Gülen kim? Türkiye üzerindeki etkisi ne? Erdoğan ile arasındaki ayrılığın sebebi ne?' diye soruyorum.

Uzun molada Bay Barlas sigarasını yakıyor.

'Gülen'e Müslüman Soros diyebilir miyiz?' diyorum.

Gülerek, 'Diyebilirsiniz. Doğru bir tanım.'"

 

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