Mehmet Barlas: Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul yapımında, cumhurbaşkanıyla uyum içinde çalışırsa Türk siyasetinde yapıcı bir isim olarak yer alır

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, siyasetin gündeminin öncelikli maddesinin Kanal İstanbul olduğunu belirterek, "Kanal İstanbul'a karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayıplı tutumu biliniyor. O kadar ki Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı elçilere mektup yazarak onları tehdit bile etti. Burada eğer muhalefetin siyaset bilinci varsa Kanal İstanbul'da mutlaka rol almaya çalışır. Bunun için de büyük bir fırsat var.

Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde.

Eğer Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan farklı davranırsa ve Kanal İstanbul'a İstanbul Belediyesi olarak katılırsa "Cumhuriyet Halk Partisi, ne yapılırsa yapılsın hep karşıdır" efsanesi yıkılmış olacak." diye yazdı.

Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yapımında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la çalıştığı taktirde, Türk siyasetinde yapıcı bir isim olarak yer alacağını savunan Barlas, "Yoksa diğerleri gibi yıkıcı, her şeye karşı, ülkenin kalkınmasına yabancı bir politikacı olarak kalır. Yapıcı bir insan olursa eğer bir bakarsınız 2023'te en parlak aday konumunda bulunur.

Görüldüğü gibi ülke sorunlarında önyargılı partizanlığın hiçbir faydası yok.

Sonuçta Kanal İstanbul'dan, hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlar yararlanacak. Ekrem İmamoğlu da bu durumdan kârlı çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...