Mehmet Barlas: Dünya sadece NATO ülkelerinden müteşekkil değil, ayrıca Pakistan'ın da, Hindistan'ın da atom bombaları olduğunu unutmayalım

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin'e ağzına geleni söyleyerek, yangına körükle gittiğini belirterek, "Anladığımız kadarıyla Putin çok kararlıdır. NATO'cuların ihtiyacı olan şey ise gerçekçiliktir. Dünya sadece NATO ülkelerinden müteşekkil değil. Ayrıca Pakistan'ın da, Hindistan'ın da atom bombaları olduğunu unutmayalım" diye yazdı.

Putin'e saygısızlık yapmanın barışı getirmeyeceğini savunan Barlas, "Bütün bunları ciddi biçimde hesap edip ondan sonra sahneye çıkmak lazım. Ama Biden'ın yaptığı gibi Putin'e hakaret etmek sadece aymazlıktır.

Biz Rusya ile bundan sonra da birlikte yaşayacağız. Ticaretimiz, ihracatımız ve çeşitli alanlardaki işbirliğimiz devam edecek. Bunları asla unutmayalım" ifadelerini kullandı.

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