Mehmet Barlas: Dündar’ın yaptığını ben de yapardım, tutuklanma kararı yanlış

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan belgeleri yayınladıkları nedeniyle tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’la ilgili “Ben yargıç olsam tutuklama kararı vermezdim” dedi ve “Gazeteci olarak ben de yapardım” diye konuştu.

Barlas, "Erdoğan'ı başkan olarak görmek ister misiniz" sorusuna "O zaten şu anda başkan" diye cevap verdi. “Turgut Özal’ı yedirmem” dediğini hatırlatan Barlas, “Şimdi aynı şeyi Tayyip Erdoğan için de üzerine basa basa söylüyorum; Tayyip Erdoğan’ı yedirmem” ifadelerini kullandı.

Medyaradar’a konuşan Barlas’ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'de o kadar çok gazeteci içeride ki şu anda; bununla ilgili vicdani bir duruş sergilediğinizi düşünüyor musunuz? Can Dündar ve Erdem Gül ya da onlar gibi nice gazeteciler var…

Ben yargıç olsam tutuklama kararı vermezdim.

Üzülüyor musunuz içerde olmalarına?

Tabi ki üzülüyorum, ama elden ne gelir?

Kimi hainlik, ajanlık ve devletin gizli sırlarını ifşa etmek diyor, kimi de gazetecilikten içerideler diyor. Sizin kanaatiniz ne?

Ben yargıç değilim. Gazeteci olarak ben de yapardım.



Yani AK Parti iktidarını?



Hayır, Recep Tayyip Erdoğan’ı… Bakın aynı şeyi ben Turgut Özal için de yapmıştım. Özal’ın sağlığında onu o kadar savundum ki, Özal’a ne kadar saldırdıysalar bana da o kadar saldırdılar manşetlerden. O zaman demiştim ki; “Özal’ı yedirmem” şimdi aynı şeyi Tayyip Erdoğan için de üzerine basa basa söylüyorum. “Tayyip Erdoğan’ı yedirmem”



Niye bu kadar seviyorsunuz Sayın Erdoğan’ı. Bu düşkünlüğün, bağlılığın temelinde ne var?



Siz hayatınızda İstanbul’da metro olacağını düşünebilir miydiniz? Siz hayatınızda hiç Marmara’nın altından tünelle geçeceğinizi düşünebilir miydiniz?

Erdoğan’ı başkan olarak görmek ister misiniz?

O zaten şu anda başkan… Anayasa’nın 104. maddesini alın, halkın seçtiğini düşünün; başkan zaten. Erdoğan, başkanlığı kendisi için istemiyor. Bundan sonraki Cumhurbaşkanı ile Meclis çoğunluğu ters düşerse kriz olur. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı ile halkın seçtiği iktidar farklı olursa kavga çıkar…

Peki, bu sistemi Türkiye kaldırabilir mi? Zaten Türk halkı, başkanlık sistemi nedir, çok da vakıf değil konuya…

Neden kaldırmasın? Mevcut sistemi sizce kaldırabiliyor mu? Türk halkı parlamenter sistemi İngiliz halkı gibi genlerinde mi taşıyor?

Ama nasıl bir başkanlık sistemi isteniyor, bu da çok iyi anlatılamıyor sanki?

Parlamenter sistemi çok iyi anlattılar da o yüzden mi 61 Anayasası ile 1982 Anayasası parlamenter sistemi tercih etti? Parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanı’nın bu kadar yetkisi olur mu, neden 82 Anayasası böyle?

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