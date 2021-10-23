Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye sadece Ortadoğu'nun değil Avrupa'nın ve Asya'nın da etkin bir ülkesi haline geldi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, yeni tip Koronavirüs salgınının bütün ekonomileri mahvettiğini, enerji fiyatlarının anormal tırmanışa geçtiğini belirterek, "Şu anda dünyanın çeşitli ülkelerinde salgın bazen çıkıyor, bazen iniyor ama hiç bitmiyor. Bu da yetmezmiş gibi aşı üreticilerinin yoksul ülkelere karşı haksız rekabet uygulamaları var. Pahalı fiyatlarla aşı pazarlamayı marifet sanıyorlar. Ve bu arada ölüm rakamları hiç düşmüyor." diye yazdı.

"Biz Türkiye olarak diğer ülkelere göre daha şanslıyız. Çünkü güçlü bir merkezi yönetim var" diyen Barlas, "Kararlar anında alınıyor ve hemen uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye sadece Ortadoğu'nun değil Avrupa'nın ve Asya'nın da etkin bir ülkesi haline geldi." ifadelerini kullandı.

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