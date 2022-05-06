Mehmet Barlas'tan AKP'ye: Çok çalışmak ve kadroları yenilemek gerekiyor

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, AKP'nin kenetlendiğini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Barlas, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye son dönemlerin en önemli ve en dramatik seçimine hazırlanıyor. Muhalefet cephesinde durum karışık. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun liderliğini Meral Akşener kabullenmekte zorlanıyor. Bu arada Erdoğan'ın mevki verdiği isimler de particilik oynuyorlar ama hiç oyları yok.



AK Parti'de ise saflar kenetlenmiş durumda ama bu yeterli değil. Çok çalışmak ve kadroları yenilemek gerekiyor. Mesela dün konuştuğum Mehdi Eker, Diyarbakır'da 1000 kişilik bir yemek davetinin ev sahibiymiş. Evet bu hava içinde seçimler yaklaşıyor."