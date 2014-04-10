Mehmet Baransu'ya 4 yıla kadar hapis istemi

Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu hakkında İçişleri Bakanı Efkan Âlâ'ya "iftira" ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İçişleri Bakanı Efkan Âlâ'nın avukatlarının suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından iddianame hazırlandı.

Efkan Âlâ'nın müşteki olduğu iddianamede, şüpheli Mehmet Baransu'nun Taraf Gazetesi'nin 2 Aralık 2013 tarihli nüshasının 1. sayfasında yer alan "Yıl 2013 Hükumete Ters Düşen Cemaat De Fişleniyor" ve manşetin devamı olan 11. sayfada "Fişlemeler 2013'te de sürmüş" başlıklı haberde Âlâ'ya yönelik "iftira" suçunun işlendiği belirtildi.

‘Bilgi ve belge bulunmaksızın soruşturma başlatılmasını istedi’

İçişleri Bakanı Efkan Âlâ'nın olay tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevini gerçekleştirdiğini ifade eden savcılık, "Müşteki Efkan Âlâ' hakkında habere konu olayla ilgili doğruluğuna yönelik hukuken geçerli somut bilgi ve belge bulunmaksızın şüpheli Baransu'nun basın yoluyla Âlâ hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılması için hukuka aykırı fiil isnat etmek suretiyle iftira suçunu işlediği kanısına varılmıştır" dedi.

Baransu hakkında "iftira" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Düzenlenen iddianame basın suçlarına bakmakla görevli Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Baransu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.