Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban'ın yargılandığı dava ertelendi

Eski Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban'ın gazetede yayımlanan “Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber nedeniyle yargılandıkları dava bugün Anadolu Adliyesi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava 17 Ekim 2018'e ertelendi.

Duruşmada söz alan Baransu, Odatv davasının iddianamesinin eline ulaştığını ancak eklerinin gelmediğini belirterek, eklerinin de kendisine gönderilmesini ve Genelkurmay Harekat Başkanlığı’ndan harekat planının dosyaya getirilmesini talep etti.

Baransu, "Bunlar geldikten sonra savunmamı tek tek yapacağım. Çünkü hakkımda olmayan şeyi yazdığım iddiası var" diye konuşurken, avukatı davaya yeni atandığını belirterek süre talep etti.

Savcı soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddedilmesini mütaala etti.

Mahkeme, Baransu'nun avukatının müvekkiliyle görüşemediği beyanı dikkate alınarak savunma için bir sonraki duruşmaya kadar süre verdi.

Mahkeme, Baransu'nun Genelkurmay Harekat Başkanlığı’nın eylem planının mahkeme tarafından istenmesi talebi reddederken, Odatv davasının klasörleri içinde bulunan Kaşif Kozinoğlu ile ilgili eklerin dosyaya gönderilmesine dair talebini kabul etti.

Dava 17 Ekim 2018'e ertelendi.