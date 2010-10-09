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Yaşam

Mehmet Aslantuğ'un evlilik teklifini Beyaz canlandırırsa

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Şov'un ilk bölümü dün gece yayınlandı. Program konukları arasında ünlü çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ da vardı.

09 Ekim 2010 03:00

T24 - Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Şov'un ilk bölümü dün gece yayınlandı. Program konukları arasında ünlü çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ da vardı.

İŞTE HERKESİ KAHKAHAYA BOĞAN O EVLİLİK TEKLİFİ

Programda Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ'un kendisine nasıl evlilik teklifi yaptığını şu sözlerle anlattı;   
 
"O zaman ben 22, Mehmetse 33 yaşındaydı. Birlikte pikniğe gitmiştik. Dönüş yolunda bana birşeyler anlatmaya başladı. Ancak Mehmet'in ne söylediğini bir türlü anlayamıyordum. Ve varış yerimize geldiğimizde ancak o zaman ne söylediğini anlayabildim."

Beyazıt Öztürk'se bu ilginç evlilik teklifi hikayelerini daha önce "Şeffaf Oda" programında izlediğini ve çift için bu unutulmaz anı skeç haline dönüştürdüğünü söyleyerek herkesi kahkahaya boğan bir video yayınladı.

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