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Spor

Mehmet 'aslan' oluyor

Transferin gözde ismi Mehmet Yıldız, Galatasaray yolunda...

26 Aralık 2008 02:00


Transferin gözde ismi Mehmet Yıldız, Galatasaray yolunda... Sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor'un başarılı golcüsü için 3.5 milyon Euro artı Necati ve Mehmet Güven'i bonservisiyle, Aydın'ı ise kiralık olarak önerdi.



Galatasaray'ın, yerli ve yabancı birçok kulübün gündeminde bulunan Mehmet Yıldız'ın transferine ilişkin Sivasspor'a yeni bir teklifte bulunduğu bildirildi.

Bursa Hürriyet Gençlikspor'a destek vermek amacıyla düzenlenen yemeğe katılan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray Kulübü'nün, Mehmet Yıldız'ın transferiyle ilgili yeni teklifinin aracılar tarafından kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

Galatasaray'ın Mehmet Yıldız'a karşılık 3 futbolcu ve 3.5 milyon Euro'luk öneride bulunduğunu bildiren Uygun, konuya ilişkin bir görüşme daha yapacaklarını belirtti.

Uygun, Mehmet Yıldız'ın kendileri açısından çok önemli bir futbolcu olduğunu belirterek, ''Ancak kulübün menfaatleri her şeyden önemli. Galatasaray'ın teklifi bize ulaştı. Son kez görüşeceğiz. Görüşme olumlu sonuçlanırsa Mehmet Yıldız Galatasaray'ın olur'' dedi.

''Galatasaray'ın önerdiği 3 futbolcu kimler'' sorusuna ise Uygun, ''3.5 milyon Euro artı Necati ve Mehmet Güven'i bonservisiyle, genç Aydın'ı ise kiralık olarak veriyorlarmış. Eğer anlaşma sağlanırsa her iki kulüp için de hayırlı olsun'' yanıtını verdi.

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