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Mehmet Altan: MİT beni neden dinledi, açıklasın

"Casusluk faaliyeti" gerekçe gösterilerek sahte isimlerle dinlenen Mehmet Altan, “Hayat ilkem saydamlıktır. Telefon konuşmalarımda da şeffafımdır. Neden dinlendiğimi hâlâ anlayamıyorum” dedi

17 Mayıs 2013 10:35

Gazeteci ve yazar Mehmet Altan, "Mahkemenin aldığı gizlilik kararı beni şaşırtıyor. Birtakım gizli belgeler, iri iri laflar, casusluk faaliyetleri ismimle anılıyor. İnsanı ürküten şeyler etrafımda dolaşıyor. Benim hayat ilkem saydamlıktır" dedi.

Taraf'tan Aysun Yazıcı'nın haberine göre, MİT’in, sahte bir isimle gazeteci ve yazar Mehmet Altan’ın telefonlarını dinlemesiyle ilgili önceki gün görülen davada duruşmaların gizli yapılması kararı alındı.

Dinleme skandalıyla ilgili konuşan Mehmet Altan “MİT’in beni neden dinlediğini hâlâ anlayamıyorum. MİT savunmasında da casusluk faaliyetleriyle ilgili dinlemelerin yapıldığını söylüyor. Benim MİT’ten öğrenmek istediğim tek şey, bana beni neden dinledikleriyle ilgili, samimi, açık, anlaşılır, inandırıcı ve mantıklı bir cevap vermeleri. Çünkü ancak böyle bir şekilde yaşananları anlayabileceğim. Ben yıllardır toplumun gözü önünde bulunan, faaliyetleri fikir ve düşünce olan bir insanım. Normal hayatımda nasıl şeffafsam, telefon konuşmalarım da o kadar şeffaftır” dedi.


İnsanı ürkütüyor


Mahkemenin duruşmaların kapalı yapılması kararını da eleştiren Altan, “Mahkemenin aldığı gizlilik kararı beni şaşırtıyor. Birtakım gizli belgeler, iri iri laflar, casusluk faaliyetleri ismimle anılıyor. İnsanı ürküten şeyler etrafımda dolaşıyor” diye konuştu.

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