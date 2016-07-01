Mehmet Altan: AKP, IŞİD ile ilgili ne saklıyor?

Özgür Düşünce yazarı Mehmet Altan, İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde üç canlı bombayla yapılan saldırının araştırılması için CHP, HDP ve MHP'nin verdiği önergenin, AKP'nin oylarıyla reddedilmesiyle ilgili olarak, "IŞİD ardı ardına saldırılarla yüzlerce insanımızı öldürürken AKP neden IŞİD'le ilgili gerçekleri araştırmaktan kaçınıyor?" diye sordu.

Mehmet Altan'ın, "AKP, IŞİD ile ilgili ne saklıyor?" başlığıyla yayımlanan (1 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde üç canlı bombayla yapılan saldırının araştırılması için CHP, HDP ve MHP'nin verdiği önergenin, AKP'nin oylarıyla reddedilmesi çok garibime gitti…

AKP, onca günahsız insanımızın öldüğü, yaralandığı, böyle vahşi bir katliamın araştırılmasını neden istemez ki?

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AKP, IŞİD ile ilgili her türlü soruşturma, araştırma talebini adeta refleks olarak reddediyor…

Acaba neden?

Geçenlerde, HDP'nin Gaziantep'teki gelişmelerle ilgili bir talebi de gene AKP tarafından reddedildi… Halbuki iddialar ürkütücü, ilgisiz kalınamayacak cinstendi…

Gelin siyasal iktidarda alerji uyandıran o iddiaları beraber okuyalım:

“1- Türkiye'de birçok canlı bomba saldırısı düzenleyen terör örgütü IŞİD'in, geçen yıl getirdiği canlı bomba yelekleri yakalandıktan sonra Gaziantep'te yeleklerin hazırlandığı bir atölye kurduğu belirtilmektedir. IŞİD çetesi üyelerinin intihar yeleklerini Suriye'den getirmek yerine Gaziantep'te kurdukları atölyede ürettikleri belirtilmektedir. Çeşitli basın kuruluşlarında yer alan fotoğraflarda dikiş makinesi, kumaş parçaları, intihar yelekleri, amonyum nitrat ve demir bilyeler yer almaktadır. Fotoğraflarda, vakumlanmış binlerce bilye, TNT kalıpları, intihar yelekleri görülmektedir.

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2- Gaziantep'te IŞİD terör örgütü hücre evleri ve depolara yapılan baskınlarda şu malzemelerin ele geçirildiği belirtilmektedir. ‘120 ton amonyum nitrat, 10 intihar yeleği, 150 metre kortex patlayıcı, 60 kilo TNT, 15 kilo demir bilye, 5 kilo cıvata somunu, 3 bin 683 mermi, 10 paket kimyasal patlayıcı, 25 el bombası, 1 av tüfeği, 1 el bombası fünyesi, 6 kalaşnikof tüfek ile 8 fünye.' Bu durum, Gaziantep'te IŞİD terör örgütünün varlığının, kent için bir tehdit oluşturduğuna dair bulguları belirgin hale getirmektedir.

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3- Alman NDR ve SWR haber sitelerinin haberine göre, IŞİD'in kaçırdığı Ezidi kadın ve çocukların sanal sistemle satış bürolarının Gaziantep'te sunulduğu ortaya çıkmaktadır. Gazetecilerin ulaştığı chat protokolleri, WhatsApp yazışmaları, belgeler, fotoğraflar ve satışı tamamlayan aracılar ile görgü tanıklarının ifadelerine göre, Ezidi kadın ve çocuklar dijital ortamda fotoğraflı şekilde ‘köle' olarak satışa çıkarılmıştır, en fazla para teklif edene satılmaktadır. Köle satış büroları üzerinden bir yıldır 250 Ezidi kadın ve çocuğu IŞİD terör örgütünden geri alan bir aracının, örgüte 2,5 milyon dolardan fazla para yolladığı söylenmektedir.