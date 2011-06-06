Mehmet Ali Talat: Oyumu Ak Parti'ye verirdim

T24 - KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'de pazar günü yapılacak genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Talat, "Kıbrıs sorunu açısından baktığımda, oyumu AK Parti'ye verirdim" dedi.







Mehmet Ali Talat, KKTC'de yayın yapan Kanal T televizyonunda Nazmi Pınar'ın sunduğu ''Hodri Meydan'' programında, Türkiye'de 12 Haziran Pazar günü yapılacak genel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.





Talat, ''Kıbrıs politikaları açısından bu seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, şunları söyledi:





''Türkiye'de çok şey değişti. Geçmiş dönemlerle karşılaştırdığınızda Türkiye Cumhuriyeti çok ileri ve iyi noktalara gelmiştir. Kıbrıs politikası açısından da baktığımızda AK Parti ile beraber, benim Cumhurbaşkanı olduğum dönemde politikalarımız doğruydu ve dünya Kıbrıs Türklerinin haklılığını gördü. Çok ciddi radikal kararlar alındı.''





AKP hükümetinin Kıbrıs konusunda iyi bir politika izlediğini belirten Talat, AK Parti döneminde, ''çözümsüzlük çözümdür'' politikasının terk edilerek, ''çözüm gereklidir, çözüm ihtiyaçtır'' politikasına geçildiğini ve bunun ''bir devrim olduğunu'' söyledi.







Kıbrıslı Türk olarak





''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldınız mı?'' sorusuna, ''Hayır, ben sadece KKTC vatandaşıyım. Hatta 'Kıbrıs cumhuriyeti' pasaportum da yok, ancak Türkiye Cumhuriyeti pasaportum var'' diyen Talat, ''Eğer Türk vatandaşı olsaydınız Türkiye'deki seçimlerde kime oy verirdiniz?'' sorusu üzerine şöyle dedi:





Kıbrıs sorununu düşündüğümde çok iyi değerlendirme yapmam lazım. Bir kere, AK Parti hükümetinin Kıbrıs konusunda bugüne kadar gösterdiği performans ve yürüttüğü politika iyi bir politikaydı. Bundan sonra da öyle olacağını var sayıyorum. Eğer öyle olmaya devam edecekse tabii ki AK Parti'ye verirdim, ama bir Kıbrıslı Türk olarak'' dedi.





Talat, şöyle devam etti:





''Türkiye açısından, kendi iç dinamikleri açısından değerlendirme yapamam. Örneğin benim, Türkiye'de entelektüel çok dostum var. Onlarla konuştuğumda onlar farklı nedenlerle 'AK Parti'ye oy vermeyiz' diyor. Mesela onlar bir heykel için, insanlık anıtı için Tayyip Bey 'Ucube' dedi diye 'Oy vermeyiz' diyorlar. Benim de sol görüşlü birisi olarak normalde düşündüğünüzde, CHP falan demem gerekirdi, ancak öyle değil işte. CHP'nin geçmiş dönem Kıbrıs politikalarını hatırlıyorum da biz ne noktalara geldik? Tüm bunları değerlendirdiğimde AK Parti diyorum.''



