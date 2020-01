Mehmet Ali Şahin'den Putin'e: Bizi kimse tehdit edemez, bize sökmez!

Rus uçağının düşürülmesine ilişkin Türkiye'ye yönelik suçlamalarına devam eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Türk halkı ile Türk yönetimi ayrı; savaş uçağımızın düşürülmesini unutmayacağız" şeklindeki sözlerini eleştiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Sayın Putin, anlaşılmaz bir şekilde biraz ’kabadayıvari’ bir tavırla tehditler savurarak, ’suçluyken suçsuz duruma nasıl gelebilirim’ çabası içerisinde. Bizi kimse tehdit edemez. ’Yaptığına pişman olacak’ lafı bize geçmez ve bize sökmez" dedi.



Karabük’ün Eskipazar ilçesi Bölükören Köyü’nü ziyaret eden Mehmet Ali Şahin, camide birlikte yemek yediği köylülerin sorunlarını dinledikten sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Rusya Devlet Başkanı Putin’in ulusal sesleniş konuşmasında Türkiye’ye yönelik sert ifadeleri hatırlatılan Şahin, şöyle konuştu:



"Hava sınırları defalarca ihlal edilen bir ülke ne yapması gerekiyorsa Türkiye onu yapmıştır. Rusya Federasyonu’nun hava sahası ihlal edilseydi, onlar ne yapacak idiyse Türkiye onu yapmıştır. Geçmişte Rusya’nın da hava sahası yanılmıyorsam Kuzey Kore uçaklarınca ihlal edildiğinde onlar da aynı teşebbüste bulunmuşlardı. O bakımdan sayın Putin, anlaşılmaz bir şekilde biraz ’kabadayıvari’ bir tavırla tehditler savurarak, ’suçluyken suçsuz duruma nasıl gelebilirim’ çabası içerisinde. Bunu yaparken de çok kabaca yapıyor. Konuyu takip eden dünya kamuoyu da doğrusu kendisini yadırgıyor. Bir an önce kendisini bu stresten kurtarmasını diliyoruz biz Türkiye olarak. Bir an önce normalleşmesini arzu ediyoruz. Bizi kimse tehdit edemez. ’Yaptığına pişman olacak’ lafı bize geçmez ve bize sökmez."

"Aslında kaybeden Rusya olur, bunu yakında kendileri de görmeye başlayacaklardır"





Rusya’nın Türkiye’ye karşı yaptırımlarına da değinen Şahin, "Türkiye’den sebze, meyve almayacaklarını söylüyorlar. Biz bunları satacak başka yollar buluruz. Bir kapı kapanırsa Cenab-ı Hak bir başka kapıyı açar, bu inançtayız. O bakımdan bizim herhangi bir tedirginliğimiz yok. Biz sadece hava sahamızı savunduk ve koruduk. Bundan pişman falan da değiliz. Aslında, ’Hava sahanızı defalarca ihlal ettik’ diye Rusya’nın Türkiye’den özür dilemesi lazım. ’Özür dileriz, bizim pilotlarımız yanlışlık yapmışlar. Türkiye’nin hava sahasını daha önce de birkaç kez uyarmış olmalarına rağmen ihlal etmişler, özür dileriz’ demeleri gerekirken şimdi kabadayıvari bir eda ile yapmış oldukları açıklamaları sadece tebessümle karşılıyoruz" dedi.

Rusya’nın Türk Akımı görüşmelerini durduğunun hatırlatılması üzerine de Şahin, "Sağlık olsun. Başka çözümler bulunur. Biz küçük, ilgisiz, dünyada etkinliği olmayan bir ülke falan değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız Katar’a gitti ve Katar, ’Hiç merak etmeyin biz doğalgazınızı karşılarız’ diyerek çok önemli anlaşmalar yaparak döndü. Arkasından inanıyorum ki başka ülkelerle de buna benzer anlaşmalar yapılır. Aslında kaybeden Rusya olur. Bunu yakında kendileri de görmeye başlayacaklardır" diye konuştu.